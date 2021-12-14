الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. نظر دعوى الغندور ضد عبد الناصر زيدان لمطالبته بتعويض 10 ملايين جنيه

خالد الغندور
خالد الغندور

تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء جلسات نظر دعوى الإعلامي خالد الغندور التي يطالب فيها الإعلامي عبدالناصر زيدا بمبلغ تعويض 10 ملايين جنيه، بسبب أغنية بثها للسخرية منه تستهدف قصار القامة على حد وصف الدعوى أمام المحكمة.  

وأقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الغندور دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد زيدان طالبا الحكم عليه بتعويض قدرة عشرة مليون جنية من لنشره فيديو جرافيك على صفحة الفيس بوك الخاصة به و غنائه أغنية تحت عنوان ( بلية الدلدول) ووضعه صور كرتونية له حوت كلمات تلك الأغنية ألفاظ سب وقذف وتشهير وتنمر على التكوين الجسمي لقصار القامة الأمر الذى بادر معه الغندور للجوء إلى القضاء للحصول على كافة حقوقه القانونية.

 

وبدأ استحداث وإنشاء تلك النوعية من المحاكم، التي تختص نوعيًا ومكانيًا بقوانين محددة، بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 بحيث يتبع كل محكمة استئناف (عددها ثماني محاكم استئناف على مستوى الجمهورية) محكمة اقتصادية.

محكمة القاهرة الاقتصادية خالد الغندور عبد الناصر زيدان 10 ملايين جنيه الإعلامي

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