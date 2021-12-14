الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية: 5567 إصابة جديدة بكورونا

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 5567 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.
 

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 528 ألفا و652 إصابة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.
 

كما سجلت البلاد 94 حالة وفاة ، وهي أعلى حصيلة وفيات يومية منذ تفشي الجائحة، ليرتفع الإجمالي إلى 4387 وفاة.
 

كما سجلت البلاد خمس إصابات مؤكدة بالمتحور (أوميكرون) لترتفع حصيلة الإصابات بهذا المتحور إلى .119

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وعلى صعيد آخر، تتجه كوريا الجنوبية إلى وضع مزيد من الدول تحت قائمة حظر الدخول إلى البلاد إذا استمرت الوتيرة الحالية لتفشي سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.

 

وقال السكرتير الأول للتواصل مع الشعب بالمكتب الرئاسي، بارك سو- هيون- في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- إنه نظرا إلى الوتيرة الحالية لتفشي سلالة أوميكرون، نتوقع أن يزداد عدد الدول المدرجة على قائمة حظر الدخول، ونحن نستمع إلى آراء الخبراء ونحاول إيجاد توازن.

 

وفرضت كوريا الجنوبية حظرا على دخول الأجانب القادمين من تسع دول للإقامة لفترة قصيرة، وهي جنوب إفريقيا، وبوتسوانا، وليسوتو، وناميبيا، وموزمبيق، وملاوي، وزيمبابوي، وإسواتيني، ونيجيريا، وستعلق الرحلات الجوية المباشرة من وإلى إثيوبيا.

جديدة جديد على كورونا اصابة كوريا الجنوبية إصابة جديدة إصابة جديدة بكورونا حصيلة وفيات الجنوب اعلى حصيلة الجنوبية 67 إصابة كوريا جديدة بكورونا بكورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

إحالة كريم الهوارى المتسبب فى وفاة 4 بـ«حادث الشيخ زايد» للجنايات

سريع.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا للطلاب والموظفين والمسافرين 2022

فرنسا وألمانيا وبريطانيا: الاتفاق النووى الإيرانى سيصبح بلا معنى دون تقدم

هجوم على مسجد فى مدينة لايبتسيج شرقى ألمانيا

سوريا تسجل تراجعا إلى 78 إصابة جديدة بكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية.. " ٢ "

لواء. محسن الفحام

كيف تصنع قائدًا

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير: الجيش الإسرائيلى يضيف 500 وظيفة تجهيزا لهجوم محتمل على إيران

إسرائيل تضع المملكة المتحدة والدنمارك على قائمة كورونا الحمراء

فلسطين: نريد إجراءات دولية قادرة على وقف الاستيطان والتطهير العرقى بالقدس