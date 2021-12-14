كوريا الجنوبية: 5567 إصابة جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية 5567 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 528 ألفا و652 إصابة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.



كما سجلت البلاد 94 حالة وفاة ، وهي أعلى حصيلة وفيات يومية منذ تفشي الجائحة، ليرتفع الإجمالي إلى 4387 وفاة.



كما سجلت البلاد خمس إصابات مؤكدة بالمتحور (أوميكرون) لترتفع حصيلة الإصابات بهذا المتحور إلى .119

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وعلى صعيد آخر، تتجه كوريا الجنوبية إلى وضع مزيد من الدول تحت قائمة حظر الدخول إلى البلاد إذا استمرت الوتيرة الحالية لتفشي سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.

وقال السكرتير الأول للتواصل مع الشعب بالمكتب الرئاسي، بارك سو- هيون- في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- إنه نظرا إلى الوتيرة الحالية لتفشي سلالة أوميكرون، نتوقع أن يزداد عدد الدول المدرجة على قائمة حظر الدخول، ونحن نستمع إلى آراء الخبراء ونحاول إيجاد توازن.

وفرضت كوريا الجنوبية حظرا على دخول الأجانب القادمين من تسع دول للإقامة لفترة قصيرة، وهي جنوب إفريقيا، وبوتسوانا، وليسوتو، وناميبيا، وموزمبيق، وملاوي، وزيمبابوي، وإسواتيني، ونيجيريا، وستعلق الرحلات الجوية المباشرة من وإلى إثيوبيا.