هجوم على مسجد فى مدينة لايبتسيج شرقى ألمانيا

تعرض مسجد في مدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا لهجوم وتحطمت أربع نوافذ به، حسبما قال متحدث باسم الشرطة في وقت متأخر من يوم الإثنين.

ووفقا للنتائج الأولية، فإن المسجد الواقع في منطقة فولكمارسدورف تضرر جراء تجمع قام به حوالى 100 شخص ملثم صنفتهم الشرطة على أنهم جماعة يسارية .

كما أشعلت المجموعة النار في صناديق القمامة في مكان قريب واحتجزت الشرطة 11 شخصا. ولم يتم الكشف عن المزيد من المعلومات .

وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أنه تم تسجيل أربع إصابات بمتحور كورونا الجديد أوميكرون على الرغم من أنهم تم تطعيمهم بالكامل ضد الفيروس في جنوب ألمانيا.

ونقلت الصحيفة عن مكتب الصحة العامة في ولاية بادن فورتمبيرج القول، إن ثلاثة من المصابين عادوا من رحلة عمل من جنوب إفريقيا يومي 26 و27 من الشهر الماضي، والشخص الرابع هو أحد أفراد عائلة أحد العائدين.

وأضاف أن الحالات الأربع ظهرت عليهم أعراض معتدلة وكانوا في الحجر الصحي.

وكانت السلطات الصحية الألمانية، قد أكدت السبت الماضي، تسجيلها أول إصابتين بسلالة أوميكرون الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" التي تثير إمكانية انتشارها مخاوف واسعة في العالم.

يُذكر أن المفوضية الأوروبية أصدرت توصيات الجمعة 26 نوفمبر، بضرورة وقف الرحلات إلى جميع الدول التي يظهر بها المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن المتحور الجديد الخاص بفيروس كورونا مثير للقلق، لافتة إلى أن العالم قد يحتاج لأسابيع لفهم طبيعته.

وأضافت المنظمة أنها ستطالب الدول باتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل مواجهة المتحور الجديد الذي بدأ بالانتشار حول العالم، مشددة على أنها ستشارك جميع الدول المعلومات المتوفرة عن متحور كورونا الجديد.