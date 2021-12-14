أستقرت أسعار مواد البناء مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 14-12-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية المصرية، وما أعلنته الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار مواد البناء فى الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 14-12-2021

سعر الحديد اليوم

وتتراوح أسعار الحديد اليوم بين 14200- 14600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.

سعر الأسمنت اليوم

سجل سعر الأسمنت نحو 1080 - 1100 جنيه تسليم أرض المصنع، وللمستهلك في حدود 1050 - 1250 جنيهًا للطن، والأسمنت المخلوط تراوح بين 550 - 600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك بين 600 - 650 جنيهًا للطن، والأسمنت الأبيض ما بين 2350 و 2450 جنيهًا.

سعر الطوب اليوم

بلغ سعر الألف طوبة اسمنتي مصمت إلى حوالي 360 جنيهًا، بينما جاء سعر الألف طوبة أسمنتي مفرغ 3729 جنيهًا.

ومن ناحية أخرى، وصل سعر الطوب طفلي مثقب إلى 495 جنيهًا مصريًا، وذلك للألف طوب مقاس 6.5 سم، وإذا وصل مقاسها إلى 13 سم يكون سعرها إلى 918 جنيهًا مصريًا.

سعر الرمل اليوم

وجاءت أسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، ووصل سعر الجرار الواحد من الرمل 4م إلى حوالي 360 جنيهًا مصريًا، بينما وصل سعر السيارة الكبيرة الـ13م من الرمل إلى 1200 جنيه مصري، و السيارة الكبيرة الـ20م وصل سعرها اليوم إلى 1800 جنيه مصري.

سعر طن الجبس

وتتراوح أسعار الجبس بين 550-650 جنيهًا للطن سعر المصنع، و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك.

أسعار مواد البناء فى الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 14-12-2021

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.