١١ يناير.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية

حددت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية جلسة 11 يناير 2022 لمحاكمة المتهم بقتل صديقه المهندس أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني، والذي قتله صديقه عمدا ‏مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله‏، لوجود تعامل مادي بينهما، ‏ووجود شيكات مع المجني عليه وقعها له المتهم تقدر ب 680 ألف جنيه أخذها منه.‏



وأحيل المتهم "محمد أ. م."، 32 سنة، محبوس، صاحب شركة بلاستيك، ومقيم في تقسيم ‏الكاكولا مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، إلي محكمة جنايات المنصورة، في الاتهامات الموجهة ‏إليه في القضية رقم 13268 لسنة 2021 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 2874 لسنة ‏‏2021 كلي جنوب المنصورة.‏



وجاء بأمر إحالة المتهم أنه في يوم 1 / 9/ 2021 بدائرة مركز شرطة طلخا- محافظة الدقهلية، ‏قتل المتهم المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية ‏وعقد عزما قاطعا على قتله لما فاض به صدره من غيظ، ونفس تبرأت منها معاني الإنسانية ‏وصون الحقوق وقلبا بزغ عنه بغضاؤه فاستدرج المجنى عليه موهما إياه بسداد المستحقات ‏المالية له إلى المكان المرموق سلفا مستترا بستار الليل وما إن وضعه بموضعه ومن خلفه مياه ‏النيل الغائرة فدفعه بكلتا يديه ملقيا بحمل جسده إلى الماء قاصدا إزهاق روحه محدثا به الاصابات ‏الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية فأنهى مقدروه من الأنفاس، على النحو المبين ‏بالتحقيقات"‎ .‎



ووجهت النيابة إلي المتهم اتهام آخر بأنه تقدمت علي تلك الجناية جناية أخري سبقتها، ففي ذات المكان ‏وفي رابطة زمنية واحدة، خطف المجني عليه بطريق التحايل ‏بأن استمال إليه بشرك الحيلة موهما إياه بسداد المستحقات المالية الخاصة به وما أن أنطلت عليه ‏فتمكن من اقتياده بداخل السيارة " د س ي 1769" وإبقائه بها لإقصائه بعيدا عن ذويه وأعين الرقباء وليتمم الجريمة محل الاتهام السابق، على النحو المبين ‏بالتحقيقات.