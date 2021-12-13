بولندا تنسق إمدادات لقاحات كورونا لدول الشراكة الشرقية

قالت وكالة الأنباء البولندية، إن بولندا أصبحت المنسق العام لبرنامج الاتحاد الأوروبي "تيم يوروب" TeamEurope لتوزيع لقاحات كورونا على دول الشراكة الشرقية، حيث يشمل البرنامج أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا.

وأوضحت وكالة الأنباء البولندية أنه تم التوقيع على اتفاقية بهذا الشأن في بروكسل من قبل وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار، والتوسع أوليفر فارهيلي، ورئيس البنك الوطني للتنمية.

قال راو - خلال حفل التوقيع - إن تطوير التعاون مع دول الشراكة الشرقية من بين أولويات بولندا، مضيفا أن مبادرة "TeamEurope" التي تنسقها بولندا، التي تهدف إلى الوصول المجاني والعادل والمستدام للتطعيم ضد كورونا في دول الشراكة الشرقية، هي مثال آخر على التضامن مع هذه المنطقة".

وفي السياق، قال المفوض الأوربي "هذا هو الخبر السار جدا، يسعدنا تسليم اللقاحات قبل عيد الميلاد، وبفضل مساعدة أصدقائنا البولنديين، سيكون توصيل اللقاحات أسهل وأسرع وأرخص، اللقاحات فقط هي التي يمكن أن تنقذنا جميعًا".

يذكر أنه سجلت بولندا، 23 ألفًا و762 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 486 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و808 آلاف و798 إصابة، والوفيات إلى 88 ألفًا و414 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه تم إعطاء 44 مليونًا و15 ألفًا و507 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.