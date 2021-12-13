الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

منوعات

دراسة: جرعتان من «استرازينيكا» أو «فايزر» توفران القليل من الحماية ضد «أوميكرون»

لقاح
لقاح

أكدت دراسة نشرت اليوم الإثنين، أن جرعتين من لقاحات "استرازينيكا" أو "فايزر" توفران القليل من الحماية ضد الإصابة بفيروس كورونا من نوعية "أوميكرون" وفي بعض الحالات لا توفران أية حماية على الإطلاق.

وأفادت الدراسة الصادرة عن جامعة أكسفورد ونشرته صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية أن النتائج التي توصلت إليها وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة يوم الجمعة الماضي تفيد بأن جرعتين من اللقاحين الأكثر شيوعًا والمستخدمين في المملكة المتحدة أقل فاعلية ضد الأمراض المصحوبة بأعراض مما هي عليه ضد فيروس كورونا من سلالة "دلتا".

ومع ذلك، لم تجد نتائج يوم الإثنين أي دليل على وجود تهديد متزايد من أوميكرون للتسبب في مرض شديد أو دخول المستشفى أو وفيات بين السكان الذين تم تلقيحهم.

ورأى الباحثون أن تكييف اللقاحات لاستهداف أوميكرون يمكن أن يمنعهم من العمل ضد دلتا - مما يعني أن اللقاحات المستقبلية يجب أن تكون فعالة متعددة السلالات، مثل لقاح الإنفلونزا، ولمبادرة "كوفاكس" لمشاركة اللقاحات التابعة للأمم المتحدة، وهي مبادرة تسعى إلى تحسين فرص وصول الدول الفقيرة إلى اللقاحات وسط تفاوت كبير في الفرص على مستوى العالم.

وكانت قالت شركتا "فايزر"، و"بيونتك"، إن الدراسات المعملية أظهرت أن جرعة ثالثة من اللقاح ضد فيروس كورونا تعمل على تحييد متحور "أوميكرون".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الشركتين القول اليوم الأربعاء، إن الجرعة التعزيزية من اللقاح الحالي تزيد من الأجسام المضادة 25 مرة، مما وفر مستوى مماثلا من الحماية مثل الذي توفره جرعتان ضد الفيروس الأصلي والمتحورات الأخرى.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"فايزر"، ألبرت بورلا، في بيان: "من الواضح أن البيانات الأولية تظهر تحسن الحماية مع الجرعة الثالثة".

ويُشار إلى أن هذه البيانات أولية، حيث إنن الشركتين مستمرتان في دراسة المتحور الجديد.

فيروس كورونا أسترازينيكا فايزر المملكة المتحدة اللقاحات المستقبلية لقاح الإنفلونزا

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وائل لطفي

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