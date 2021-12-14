الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

هل يصبح تناول لقاح كورونا إلزامي مرة واحدة كل عام؟

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه في حال لو تفاقمت الأوضاع وظل فيروس الكورونا معنا للأبد، سنحتاج فعلًا لجرعات تنشيطية من لقاحات الكورونا كل عام، فمن  المحتمل أن يكون هناك حاجة ليتم تطعيم الناس ضد كورونا سنويًا خاصة لو تحول فيروس الكورونا المستجد لفيروس موسمي أو متوطن، أو أصبح قابلا للتغيير كل سنة.

وأضاف لـ"الدستور"، أنه حتى في حالة  التطعيم، يجب عليهم وعلى جميع المطعمين الاستمرار في تطبيق  كافة التدابير الوقائية لحماية أنفسهم من كورونا، موضحًا أن مصر بدأت فى منح جرعة لقاح كورونا معززة لـ4.1 مليون مواطن  بداية من الأربعاء 1 ديسمبر عن طريق التسجيل على موقع وزارة الصحة لتلقي الجرعة المعززة من لقاح كورونا.

وأكد بدران، أن  التسجيل سيتاح للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها  الأطقم الطبية،  وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وعددهم 4 ملايين و104 آلاف مواطن.

 

الجرعات المنشطة ليست جديدة:

يشير، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، إلى بعض الأمراض التى تصيب المناعة، قد يحتاج المصابون بها فعلاً إلى جرعة منشطة  لبناء مناعة قوية، وقد  تتلاشى أو تقل المناعة المكتسبة  من التطعيم بمرور الوقت، كما أن بعض الفيروسات تتغير أو تتحور، مما يجعل اللقاح المعطى أقل فعالية، جرعة التطعيم المنشطة تعزز المناعة بتدريب  الجسم على التعرف على الفيروس  وحماية الجسم منه.

واختتم، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، حديثه، بأن الجرعات المنشطة روتينية في أغلب لقاحات الأطفال المعتادة، لقاح الإنفلونزا الموسمية يعطى للأطفال والبالغين كل عام، والجرعات المعززة تحسن الاستجابة المناعية لتحقيق أفضل النتائج في الوقاية، كما أن معظم اللقاحات تحتاج لجرعة ثانية حتى توفر حماية كافية من العدوى، الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح الثلاثي.

كزورونا بدران حساسية ومناعة لقاح كورونا أمراض مزمنة

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