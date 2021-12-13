الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قيس سعيد: الأشهر التى قضيتها بعد تولى المسئولية كانت مليئة بالألم والمرارة

قيس سعيد
قيس سعيد

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الإثنين، إن كلمته للشعب اليوم تندرج ضمن تصحيح مسار الثورة والتاريخ. 

وأوضح سعيد أن خطابه ليس متأخراً وأنه لم يتردد في اختيار هذه الساعة حتى لا يبقى التونسيون تائهين يلهثون وراء الأكاذيب ويسيرون في العتمة والظلام، حسب قوله.

وقال: "لقد كانت الأشهر التي قضيتها بعد تولي المسؤولية مليئة بالألم والمرارة، وكانت تشتد لدى الفقراء التي تم التنكيل بهم".

وتابع: "كانوا يعتقدون أنهم قادرون على المناورة والكذب وأنني سأصدق أكاذيبهم وأنهم قادرون على فعل ما يريدون".

وأضاف:" جاءت الجائحة لتضيف مزيداً من الآلام، لكن، وبعد أن كان وطننا على رأس قائمة الدول في الإصابات والوفيات إفريقياً وعربياً، تم الأخذ بزمام الأمور وجاءت التلاقيح وتحسن الوضع الصحي".

وأردف: "حققنا رقما قياسيا في عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا"، مؤكدا على أنه يعمل على محاربة الإرهاب والفساد والإفلات من العقاب.

وكان الرئيس التونسي، أشرف اليوم على اجتماع مجلس الوزراء، حيث أوضح أنه سيتم قريباً الإعلان عن جملة من التدابير  للرجوع إلى سيادة الشعب.

وقال: "إذا استحال على الشعب، وهو صاحب السيادة، أن يمارس اختصاصات السيادة في ظل نص لم يعد ممكناً في إطاره ممارسة السيادة، فلا بد من نص جديد".

وأضاف: "الدساتير ليست أبدية.. ومن تلقى أموالاً من الخارج فليس له مكان في المجلس التشريعي".

وتابع: "يحرّضون على الدولة والشعب وباعوا ضمائرهم.. وعلى القضاء أن يرتب الجزاء الذي يترتب عن تقرير دائرة المحاسبات".

كما أوضح سعيد أنه سيتم التوجه بخطاب إلى الشعب حول المراحل القادمة حتى "نعبر من اليأس إلى الأمل ونصنع تاريخاً جديداً مختلفاً، خاصة وأن لدينا كل الإمكانيات كي نحقق أهدافنا ونعيش بكرامة وفي كنف احترام إرادة الشعب التونسي". 

الرئيس التونسي قيس سعيد الشعب التونسي أزمة جائحة كورونا مسؤولية البلاد الفساد محاربة الإرهاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

إحالة كريم الهوارى المتسبب فى وفاة 4 بـ«حادث الشيخ زايد» للجنايات

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

سريع.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا للطلاب والموظفين والمسافرين 2022

مصدر أمنى ينفى القبض على والد عبدالله الشريف

«سند للجميع».. «حياة كريمة» تنقذ نساء الجيزة من الاضطهاد والعنف بـ«سلاح التوعية»

خريطة وفرص سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية.. " ٢ "

لواء. محسن الفحام

كيف تصنع قائدًا

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تضع المملكة المتحدة والدنمارك على قائمة كورونا الحمراء

فلسطين: نريد إجراءات دولية قادرة على وقف الاستيطان والتطهير العرقى بالقدس

سر اجتماع الـ 4 ساعات.. تفاصيل زيارة نفتالى بينيت إلى الإمارات