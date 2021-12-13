برلماني يطالب بتبني قضية الـ 36 ألف معلم والعمل على تعيينهم لسد العجز

أعلن السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، مؤكدًا أن التعليم من أهم القضايا التى تهم المجتمع المصري.

وتساءل عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في كلمته أمام الجلسة العامة بالمجلس ، أنشئت الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني منذ عام 2006 ، متسائلًا ماذا قدمت الهيئة منذ ذلك التاريخ وماذا أحرزت من تقدم في العملية التعليمية، وما أضافت للتعليم في مصر.

وأشار شمس الدين، إلى أنه من النقاط المهمة في القانون الخاص بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، هو تصنيف المؤهلات بما يتفق مع سوق العمل، وهو ما نطالب به منذ فترة طويلة وينطبق على التعليم الفني الذي يعد ربطه بسوق العمل مطلب جماهيري.

وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بالاهتمام بالمعلم واعطائه حقه الذي يليق به، مشددًا على أن هناك أزمتين أساسيتين وهما الـ36 ألف معلم ، والـ 120 ألف معلم ، حيث أقيمت مسابقة الـ 36 ألف معلم وتكبدوا تكلفة استمارات ودمغات ورسوم إلا أنه لم يتم تطبيق المسابقة ، فيما تلقي وزارة التربية والتعليم اللوم على وزارة المالية بينما وزارة المالية تقوم بالشيء نفسه وأهدر حق الـ 36 ألف معلم.

ودعا شمس الدين، مجلس النواب، لتبني قضية الـ 36 ألف معلم، ليتم سد العجز في المدرسين بكافة محافظات الجمهورية .

وحذر عضو مجلس النواب من حدوث كارثة بقرية المنشية الصغرى نتيجة لأن مجمع المدارس بقرية المنشية الصغرى بمركز قلين في محافظة كفر الشيخ، صدر لها قرار منذ 2007 وهي آيلة للسقوط وتم إخلائها من الطلاب، إلا أنها لم تزل حتى الآن بحجة أن أرضها ملك هيئة الإصلاح الزراعي، مما يهدد حياة سكان المنطقة حال سقوطها بشكل مفاجئ.