إحالة 291 موظف حكومي للتحقيق بدمنهور لعدم الانضباط الإداري

وجّه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، وكذا التأكد من حصول جميع العاملين على العقار المضاد لفيروس كورونا المستجد، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وقامت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بعمل حملات تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية، حيث تم المرور على 27 منشأة حكومية بنطاق قرى زاوية غزال وإفلافة وسنهور ونديبة، لمتابعة الانضباط الإداري والتزام جميع العاملين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، شملت الحملة متابعة الوحدات المحلية بقرى: «زاوية غزال - افلاقة - نديبه - الجمعية التعاونية الزراعية بناحية إفلاقة - الجمعية الزراعية بعزب قابيل - جمعية الزراعية بسنهور - جمعية التعاونية الزراعية بمنشاة الخزان - الجمعية التعاونية الزراعية بنديبه - الوحدة البيطرية بزاوية غزال - وحدة شروق الصحية بافلاقة - مركز صحة زاوية غزال - الوحدة الصحية بنديبه - وحدة طب الأسرة بسنهور - وحدة طب الأسرة بنفرة - وحدة طب الأسرة ببني هلال - مكتبة الطفل والشباب بزاوية غزال - مركز شباب زاوية غزال - مركز شباب كفر هلال - مكتب الشئون الاجتماعية بسنهور - مكتب تموين سنهور - المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بزاوية غزال - مدرسة مجمعة زاوية غزال الابتدائية - مدرستي منشأة نصار الابتدائية والاعدادية بزاوية غزال - مدرسة محطة الكهرباء المشتركة بزاوية غزال - مدرسة ساسون للتعليم الأساسي بزاوية غزال - مدرسة ابويادم الابتدائية والاعدادية بالفترة المسائية - مدرسة محمد مختار الإعدادية».

وأسفر المرور عن رصد 230 حالة ترك عمل من العاملين دون سند قانوني، بعدد 13 منشأه حكومي، وتم رصد عدد 61 حالة غياب من العاملين دون سند قانوني، بعدد 16 منشأه أخرى.