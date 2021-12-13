الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أنباء عن قصف صاروخي استهدف قاعدة أمريكية في سوريا

قصف صاروخي
قصف صاروخي

أفادت مصادر سورية، بتعرض قاعدة القوات الأمريكية في منطقة حقل العمر النفطي بريف دير االزور شرق سوريا، مساء اليوم الاثنين، لقصف صاروخي.

وأوضحت المصادر أن عددًا من القذائف الصاروخية سقطت على القاعدة التي يتمركز فيها قوات للجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي، أكبر حقول النفط السورية، مؤكدة سماع دوي 4 انفجارات متتالية وتصاعد أعمدة الدخان بمحيط الحقل الذي تتخذه قوات التحالف الدولي كقاعدة لا شرعية لها شرق دير الزور.

وأشارت، إلى أن تحليقا مكثفا لطيران مسير تابع للقوات الأمريكية نشط على الفور في أجواء الحقل النفطي، حسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.

وتخضع معظم أراضي محافظات الحسكة ودير الزور والرقة الغنية بموارد الطاقة شمال وشمال شرق سوريا لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة بالتحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة.

وتتهم السلطات السورية الولايات المتحدة بالعمل على "تهريب النفط السوري وبيعه في الخارج لتحرم منه السوريين في انتهاك فاضح للقانون الدولي".

سوريا دير الزور قصف صاروخى قاعدة أمريكية عسكرية حقل العمر النفطي

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