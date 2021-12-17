الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

المغنيّة «فاحشة الثراء».. ماذا تعرف عن تايلور سويفت؟

تايلور سويفت
تايلور سويفت

«تايلور سويفت شركة كبرى»، هكذا يصفها أصدقاؤها، ومثل العديد من الشركات الكبرى يمكن حساب صافي الثروة بالملايين أو الدولارات.

القيمة الصافية الهائلة للفائزة بجائزة جرامي هي نتاج موهبتها كموسيقية وكاتبة أغاني، وكذلك نتاج فطنتها التجارية المذهلة، حتى أنها أنشأت شركتها الإدارية الخاصة، والتي تعمل فيها كمدير تنفيذي. 

كان والد تايلور سمساراً في البورصة ومستشاراً لإدارة الثروات. وكانت سويفت من أوائل الفنانات اللاتي دخلن وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع جمهورها، وقد أكسبها ذلك أهمية كبيرة خاصة بالنسبة لعلامتها التجارية، كما هو الحال مع معجبيها على المستوى الشخصي، خاصة وأنها تمثل نموذجاً يحتذى به.

وفقا لموقع parade قالت تايلور في عام 2011: «أفكّر بالتأكيد في مليون شخص عندما أرتدي ملابسي في الصباح، وهذا مجرد جزء من حياتي الآن.. أعتقد أنه من مسؤوليتي معرفة ذلك والوعي به. .أنت تربي أطفالك.. لكن هذه ليست حقيقة الأمر.. الحقيقة هي أن كل مغني هناك لديه أغاني على الراديو يربي الجيل القادم، لذا اجعل كلماتك مهمة».

ما صافي ثروة تايلور سويفت في 2021؟

وفقاً لمجلة «فوربس»، يبلغ صافي الثروة 365 مليون دولار.

مَن الأغنى بيونسيه أم تايلور سويفت؟

مع القيمة الصافية المقدرة 440 مليون دولار، بيونسيه  أكثر ثراء من سويفت.

ما عمرها؟

32 عاماً، ويوم ميلادها هو 13 ديسمبر 1989.

كم أرباحها في 2020؟

حققت 23.8 مليون دولار في عام 2020، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى ألبوماتها الفولكلورية.

ممتلكاتها العقارية

تمتلك عقارات بـ81 مليون دولار.

تايلور سويفت عيد ميلاد ثروة عقارات شركة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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