من القوباء إلى تساقط الشعر.. أبرز 6 مشاكل جلدية تتعرض لها الكلاب

يخشى الكثيرون المشكلات الجلدية في الحيوانات الاليفة خاصة لدى الكلاب، فيمكن أن تلاحظ أن كلبك يخدش أجزاء من جسده أو يلعقها باستمرار، الأمر الذي قد يشكل خطوره عليه وعلى المحيطين به.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "WebMD"، رصد أكثر مشاكل جلد الكلاب شيوعًا.

التهاب الجلد التحسسي

يمكن أن يكون للكلاب ردود فعل تحسسية تجاه منتجات العناية الشخصية والطعام والمهيجات البيئية، مثل حبوب اللقاح أو لدغات الحشرات، وقد يخدش الكلب المصاب بالحساسية بلا هوادة، وغالبًا ما تكشف النظرة الخاطفة على الجلد عن طفح جلدي قبيح.

ووفقًا لما ذكره الأطباء، يمكن أن تساعد "الكورتيكوستيرويدات" أو الأدوية الأحدث الأخرى في علاج الطفح الجلدي المثير للحكة، لكن العلاج الأكثر فعالية هو تحديد وتجنب التعرض لمسببات الحساسية.

العدوي الفطريه

إذا لم يستطع كلبك التوقف عن خدش أذنه أو لعق أصابع قدمه ومضغها، فاطلب من طبيبك البيطري التحقق من وجود عدوى فطرية، حيث تشمل الأعراض الجلد المتهيج أو الحكة أو تغير لونه.

وعادة ما تصيب العدوى الكفوف أو الأذنين، فمن السهل تشخيص العدوى وغالبًا ما تستجيب جيدًا للكريم الموضعي. في بعض الحالات، فقد يصف الطبيب البيطري الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم أو البخاخات والحمامات العلاجية .

التهاب الجريبات:

التهاب الجريبات الجرثومي السطحي هو عدوى تسبب تقرحات و نتوءات و قشور على الجلد، فمن السهل رؤية هذه التشوهات الجلدية في الكلاب قصيرة الشعر.

وفي الكلاب طويلة الشعر، قد تكون الأعراض الأكثر وضوحًا هي معطف باهت وسفك مع جلد متقشر تحته، وغالبًا ما يحدث التهاب الجريبات جنبًا إلى جنب مع مشاكل الجلد الأخرى، مثل الجرب أو الحساسية، فقد يشمل العلاج المضادات الحيوية عن طريق الفم والمراهم أو الشامبو المضاد للبكتيريا.

القوباء

يعتبر القوباء أكثر شيوعًا في الجراء، وتسبب بثور مملوءة بالصديد والتي قد تنكسر وتتقشر، حيث تظهر البثور عادة على الجزء الخالي من الشعر من البطن، ونادرًا ما يكون القوباء خطيرًا ويمكن علاجه بمحلول موضعي.

الزهم

يتسبب الزهم في أن يصبح جلد الكلب دهنيًا ويؤدي إلى ظهور قشور، ففي بعض الحالات ، يكون مرضًا وراثيًا يبدأ عندما يكون الكلب صغيرًا ويستمر مدى الحياة، لكن معظم الكلاب المصابة بمرض الزهم يطورون القشور كمضاعفات لمشكلة طبية أخرى.

تساقط الشعر

في بعض الأحيان يمكن أن يتسبب الإجهاد أو سوء التغذية أو المرض في فقدان الكلب لشعر أكثر من المعتاد، فإذا استمر تساقط الشعر بشكل غير طبيعي أو مفرط لأكثر من أسبوع، أو لاحظت وجود بقع من الفراء المفقود، استشر طبيبك البيطري.