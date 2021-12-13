الإثنين 13 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

انطلاق استفتاء «معكم منى الشاذلي» لعام 2021.. الجمعة

منى الشاذلي
منى الشاذلي

أعلن برنامج «معكم منى الشاذلي»، عن انطلاق الاستفتاء السنوي الخاص بالبرنامج، في الحلقة المقرر إذاعتها يوم الجمعة المقبل، عبر قناة «cbc» الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويتنافس عدد من النجوم على لقب الأفضل في مجالات عدة على رأسها "أفضل ممثل/ ممثلة/ دور متميز"، وكذلك أفضل عمل أدبي، وأفضل فيلم، وأفضل موهبة شابة، وأفضل ألبوم، وأفضل أغنية "سينجل".

وفي مجال الرياضة، أفضل لاعب كرة قدم في الدوري المصري، وأفضل لاعب في الرياضات الفردية، وأفضل فيديو، وأفضل صورة خلال عام 2021، فيما تم استحداث فئة أفضل محتوى علمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رابط الاستفتاء من هنا

معكم منى الشاذلي معكم منى الشاذلي برنامج الاستفتاء السنوي الجمعة cbc

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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