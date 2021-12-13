إحالة المتهمة بخطف طفل رضيع من داخل مستشفى بالشرقية للجنايات

قررت نيابة شمال الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار حلمي عطا الله، المحامى العام لنيابات الشرقية، إحالة المتهمة بخطف طفل حديث الولادة، من داخل مستشفى الحسينية المركزي،إلى محكمة جنايات الزقازيق للمحاكمة، وكانت النيابة العامة برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، قد اصطحبت المتهمة لإجراء معاينة على الواقعة.

بداية الواقعة كانت يوم 29 سبتمبر الماضي، بتلقي اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من المدعو إسماعيل السيد، عامل زراعي، وزوجته، مُقيمان بدائرة مركز شرطة الحسينية، يفيد بخطف طفلهما، رضيع عمره ساعات، وذلك بعد ساعات من وضع الزوجة طفلها المخطوف فى عملية ولادة قيصرية بمستشفى الحسينية المركزي.

وتبين من التحريات الأولية، أنه بتاريخ يوم الأربعاء 29 سبتمبر الماضي، تم حجز الزوجة بمستشفى الحسينية المركزى لإجراء عملية ولادة طفل ذكر، وبتاريخ الخميس الماضي، وحال تواجدهما ونجلهما بعد عملية الولادة القيصرية بإحدى الغرف بمستشفى الحسينية المركزى وبرفقتهم حالتين أخرتين حضرت إليهما إحدى السيدات، وادعت الأخيرة أن ابنتها وضعت طفلين توأم وتم إيداعهما بحضانة المستشفى، وخلال محاولة الزوج اصطحاب زوجته لدورة المياه وتركهما نجلهما رفقة تلك السيدة، وعقب عودتهما، فوجئا بعدم وجود السيدة وطفلهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5814 إدارى الحسينية لسنة 2021.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، وتوصلت الجهود إلى تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، والتى تبين أنها ربة منزل، مُقيمة بدائرة مركز شرطة منشأة أبو عمر، وعُثر برفقتها على الطفل المختطف، بمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة بسبب معايرة زوجات أشقاء زوجها لها بعدم إنجابها ذكور، حيث أوهمت زوجها بأنها حامل وإشاعت ذلك وسط أهليته وجيرانها، وبتاريخ الواقعة حضرت إلى مستشفى الحسينية المركزى وارتكبت جريمتها و اصطحبت الطفل وفرت هاربة، فيما جرى ضبطها وإعادة الطفل إلى أهليته، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.