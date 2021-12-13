الإثنين 13 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحقق فى حريق «جيم» داخل كمبوند شهير بالشيخ زايد

حريق جيم
حريق جيم

تجري النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في نشوب حريق بصالة ألعاب رياضية "جيم" داخل كومبوند شهير. 

وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وتحديد أسبابه لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

كانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل صالة ألعاب رياضية بكمبوند شهير بمدينة الشيخ زايد، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بنشوب حريق داخل صالة ألعاب رياضية داخل كمبوند شهير بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء لمحل البلاغ.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت على الحريق دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الشيخ زايد حريق جيم صالة العاب رياضية كومبوند

رئيس التحرير

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محو ثقافة العداء للسياحة

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