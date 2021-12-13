الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«القومي لتنظيم الاتصالات» يحصل على شهادة «الأيزو»

جريدة الدستور

حصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على شهادة "الأيزو 9001" في نظام إدارة الجودة المؤسسية لتنظيم خدمات الاتصالات بالسوق المصرية، وذلك من قبل إحدى كبرى جهات الاعتماد الدولية JAS-ANZ.

يأتي ذلك في إطار توجه الجهاز لتطبيق المعايير الدولية في طرق الإدارة المؤسسية لحوكمة خدمات الاتصالات مع الشركات المرخص لها العمل بالسوق المصرية، ما يسهم في تعزيز المناخ الاستثماري في ظل بيئة تنافسية عادلة وجاذبة وفقًا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى رفع معدلات كفاءة منظومة حوكمة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين. 
جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعلى المستوى الدولي كان قد تقدم 54 مركزًا في الترتيب الدولي بمؤشر أداء منظمي الاتصالات حول العالم لعام 2020، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، ليصبح في المركز 41 بين 193 دولة مقارنة بالمركز 95 في عام 2019.

كما تقدم الجهاز 43 مركزًا دوليًا بمؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول لعام 2020 الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، ليصبح في المركز ٣٦ بين ٩٠ دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم مقارنة بالمركز ٧٩ في عام ٢٠١٩.

 

 

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شهادة الأيزو 9001 خدمات الإتصالات السوق المصري المعايير الدولية الترتيب الدولي

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