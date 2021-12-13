هبوط أرضي بشارع 23 يوليو ببورسعيد.. والمرور تغلق الطريق

أغلقت إدارة مرور بورسعيد، اليوم الإثنين، شارع 23 يوليو، نتيجة هبوط أرضي مفاجئ بعرض الشارع، أمام المستشفى العسكري والمتحف الحربي، نطاق حي العرب.

وضع رجال المرور المتاريس الحديدة، وتم نشر أفراد الإدارة لمنع السيارات من المرور، وذلك حتي لا يتعرض قائدي السيارات للخطر، خاصة وأن الهبوط الأرضي جاء في أحد أهم شوارع المحافظة.

وأوضح حي العرب في بيان رسمي، أنه تمت عمليات الإصلاحات من حفر الهبوط الأرضي ووضع الأحجار مكان الحفر، على أن يتم تمهيد الشارع مرة أخرى من قبل الحي بعد انتهاء عمليات إصلاح الهبوط الأرضي، على أن تعود حركة المرور إلى طبيعتها بعد انتهاء أعمال الإصلاح.

اعمال الصيانه

اعمال الصيانه

اعمال الصيانه

اعمال الصيانه

اعمال الصيانه