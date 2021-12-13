المملكة المتحدة ترفع مستوى التحذير من كورونا

رفعت المملكة المتحدة مستوى التحذير ضد كوفيد بعد تسجيل زيادة سريعة في عدد الإصابات بالمتحور أوميكرون.



وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن المسؤولين الطبيين الأربعة الكبار في البلاد والمدير الطبي الوطني لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا قدموا توصيات للوزراء بأن تنتقل المملكة المتحدة إلى المستوى 4 بعدما كانت في المستوى 3.



يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه بوريس جونسون لإلقاء خطاب للأمة حول برنامج جرعات اللقاح المعززة.



وجاء قرار زيادة مستوى التأهب بعد نصيحة من هيئة الأمن الصحي في المملكة المتحدة في أعقاب تسجيل البلاد 1239 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالمتحور أوميكرون.



وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمتحور أوميكرون في المملكة المتحدة إلى 3137، بزيادة قدرها 65 % عن إجمالي حالات يوم السبت الذي كان 1898 حالة.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلا عن مجموعة من الدول في الجنوب الإفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.