مسؤول أمريكى: ملتزمون بمخرجات الإطار الاستراتيجى مع بغداد

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مع منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكجورك الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة.



وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن اللقاء شهد استعراض الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة، وبحث آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.



وأكد منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمخرجات الإطار الاستراتيجي مع العراق، مشيرا إلى أن بلاده لن تستخدم سماء العراق وأرضه ومياهه مطلقا للاعتداء على دول مجاورة له، مجددا التأكيد على دعم بلاده لتقوية القدرات العراقية في مواجهة الإرهاب.



وأشار إلى أن بلاده لاتشكل أي تهديد على أي دولة، وأن العدو المشترك هو تنظيم "داعش" الإرهابي، وأن مصلحة الولايات المتحدة الاستراتيجية تكمن في حكومة عراقية قوية ذات سيادة وعراق قوي.



بدوره، أشار الأعرجي، إلى أن الحوار مع الآخرين مهم، وأن العراق يسعى لتجاوز المرحلة والانطلاق نحو ترسيخ أمنه واستقراره وتعزيز قدراته في المجالات كافة.