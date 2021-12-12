الأحد 12 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اعرف مواعيد عمل مكاتب البريد المصرى 2022 والخدمات المقدمة للمواطنين

عمل مكاتب البريد
عمل مكاتب البريد

يبحث العديد من المواطنيين عبر محركات البحث على شبكة الانترنت عن  مواعيد عمل مكاتب البريد المصرى 2022  المنتشرة بكافة المناطق بمختلف وذلك بعد ما اسندت الى مكاتب البريد القيام بالعديد من المهام لتيسر خدمات المواطنيين وتعتبر مكاتب البريد هى الاقرب الى المواطن المصرى فطالما فضل المواطنيين التعامل مع البريد على حساب البنوك وذلك لاحساسهم بالطمانينة والحنيين الى الماضى قبل توسع دور البنوك .

 

 مواعيد عمل مكاتب البريد المصرى 2022 

 

تنشر الدستور مواعيد عمل مكاتب البريد المصرى 2022 : يبدأ عمل مكاتب البريد المصرى فى تمام الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا ، وهناك بعض من مكاتب البريد يعمل لفترتين فترة اولى صباحية من الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا وفترة اخرى مسائية حتى الساعة العاشرة مساء ، وتعمل مكاتب البريد طوال ايام الاسبوع ماعدا يومى الجمعة والسبت 

رابط موقع البريد المصرى 

قام البريد المصرى بانشاء موقع الكترونى يمكنك الدخول الية من هنا https://egyptpost.org/enpo/ar/aboutEgyptPost ويضم هذا الموقع كافة الخدمات التى يرغب بها المواطن فيمكن له معرفة اقرب مكتب بريد تابع الية بالاضافة الى حجز موعد الكترونيا قبل التوجة الية ، ومعرفة الخدمات التى يقدمها البريد المصرى .

الخدمات المقدمة من البريد المصرى 

يقدم البريد المصرى العديد من الخدمات التى تهم المواطنيين من بينها 

 صرف المعاشات

السحب والإيداع للودائع البريدية

 توصيل الطرود الدولية والمحلية بين المحافظات 

بيع الطوابع البريدية 

التحويلات المالية

 خدمات الدفع الإلكتروني 

خدمات الأحوال المدنية والتى تشمل :

استخراج شهادات الميلاد

 وثائق الزواج والطلاق

شهادات الوفاة والقيد العائلي 

استخراج بطاقة الرقم القومي.

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ويتيح للمواطنيين  إستلام اصدارت الاحوال المدنية  بمكاتب البريد ، حيث يتم إرسال للعميل رسالة نصية SMS لطلب التوجه لمكتب البريد للإستلام الإصدار كما ان هناك إمكانية إستلام الإصدرات بمحال الإقامة للنواطنيين  بخدمة البريد السريع ، كما يمكن التعرف على حالة الطلب سواء بالقبول أو الرفض من خلال رسائل نصية SMS ، واسترداد رسوم الخدمة في حالة رفض الأحوال المدنية لطلب العميل لعدم تطبيق الشروط و الأحكام.

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وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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