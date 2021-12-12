الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سجل الآن.. رابط استمارة الإعدادية| لينك تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2022

الاعدادية
الاعدادية

يشغل بال الكثير من الأشخاص الوصول إلى رابط استمارة الاعدادية 2021 لتسجيل استمارات البيانات الخاصة بالطلاب، وننشر في التقرير لينك التالي تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2022 حيث تصدر رابط تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021 منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث مع اقتراب الامتحانات.

رابط استمارة الاعدادية

وترصد "الدستور" في السطور التالية اللينك الرسمي الخاص بتسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني.

رابط استمارة الاعدادية 2022.. في البداية يجب على الطلاب وأولياء أمور أن يقوموا بالدخول على الموقع الرسمي حيث يستطيع الطلاب أو أولياء أمورهم الدخول عبر الرابط الآتي للتسجيل في الامتحانات النهائية سواء للترم الأول أو الثاني وهو: من هنـــــــــــــــــــا

في السياق، قبل الدخول على الرابط الرسمي الذي حددته وزارة التربية والتعليم المصرية ينبغي ضرورة أن يكون للطالب بريد إلكتروني مدرسي موحد خاص به؛ حتى يتمكن من ملء الاستمارة وطباعتها بشكل صحيح ودون وجود أي أخطاء.

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لينك تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2022

كما يجب على الطالب أو ولي أمره مراعاة العديد من النقاط البارزة أثناء القيام بعمليات التسجيل قبل دخول الامتحانات.

يجب الدخول على الرابط الرسمي لتسجيل الاستمارات من هنــــــــــــــــــا

يجب على الطالب بعد ذلك الدخول على البريد الإلكتروني المدرسي الموحد، يقوم الطالب بإدخال كافة البيانات الرسمية المتعلقة به من الاسم رباعي، ويجب على الطالب أو الطالبة وضع اسم المدرسة، ويجب كتابة الرقم السري، والباسورد الخاص به، ويجب ذكر اسم المحافظة ومديرية التعليم التابع لها، ويجب على الطالب أو الطالبة وضع تاريخ الميلاد ورقم التليفون والنوع سواء ذكر أو أنثى وينبغي على الطالب أو الطالبة وضع وظيفة ولي الأمر والشعبة سواء أكان شعبة أدبي أو شعبة علمي علوم أو شعبة علمي رياضة، وتعتبر كل هذه الخطوات واجب اتباعها حتى يتم التأهل لدخول الامتحانات.

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