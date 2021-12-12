الأحد 12 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فرق طوارئ الهلال الأحمر تعاين موقع حريق مصنع إسفنج بدمياط

حريق مصنع إسفنج بدمياط
حريق مصنع إسفنج بدمياط

تواجد فريق الطوارئ بجمعية الهلال الأحمر المصري في دمياط، بموقع حريق في مصنع اسفنج بشط الملح بطريق بور سعيد لمساعدة المتضررين.
ونشب حريق هائل مساء اليوم، بأحد مخازن الاسفنج بمدينة دمياط نتيجة اندلاع النار بسيارة محملة بالإسفنج امتدت إلى أحد المنازل وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان.

وعلى الفور انتقلت سيارات الدفاع المدني والإسعاف إلى موقع الحريق.

ويحاول رجال الدفاع المدني من محاصرة النيران لمنع امتداده للأماكن المحيطة وخاصة وان المخزن يقع داخل الكتلة السكنية.

وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغا من الأهالي بنشوب حريق هائل بأحد المخازن الخاصة بالإسفنج بمنطقة شط الملح وعلى الفور انتقلت سيارات الدفاع المدني في محاولة منها للسيطرة على النيران.

كما أسفر الحريق عن تفحم سيارتين إحداهما ملاكي بعد أن امتدت لهما النيران.

دمياط محافظ دمياط مما محافظة دمياط شط الملح

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