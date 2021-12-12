الأحد 12 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تقدم نصائح هامة لكبار السن

نصائح هامة لكبار
نصائح هامة لكبار السن

قدمت وزارة الصحة والسكان، عدد من النصائح الهامة لكبار السن، لافتة إلى أن برنامج الرعاية الصحية لكبار السن يستهدف الكشف على المواطنين من عمر ٦٥ عام فأكثر بالمجان في جميع محافظات الجمهورية ماعدا محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل (الأقصر – بورسعيد – الإسماعيلية – جنوب سيناء – أسوان - السويس).

وأوضحت أن تلك النصائح تشمل؛ تناول الغذاء الذي يحتوي على الألياف لتنظيم حركة الأمعاء والذهاب للمرحاض في مواعيد ثابتة، ممارسة النشاط البدني اليومي وتجنب الجلوس والاستلقاء معظم الوقت حيث أن المشى أفضل الأنشطة.

كما شددت الوزارة على تجنب الوحدة والانعزالية وينصح بالاتصال بالأقارب والأصدقاء باستمرار، مع أهمية التغذية المتوازنة والحفاظ على وزن الجسم الصحي، لافته إلى ضرورة اختيار أغذية صحية ومناسبة لكبار السن.
ونصحت بضرورة تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ يومياً، مع أهمية الحفاظ على النظافة الشخصية.

الصحة كبار السن الرعاية الصحية الكشف على المواطنين المرحلة الاولي الغذاء الألياف

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وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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