الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشريح جثة سايس توفي داخل مسكنه في البساتين

جثة
جثة

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم، بتشريح جثة سايس توفي داخل مسكنه، وإعداد تقرير حول الواقعة وسبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتوفي سايس يعمل بنادي المعادي، داخل مسكنه بشارع الكفاح بجوار مسجد ابو صوان المتفرع من شارع عبد العزيز بمنطقة البساتين جنوبي القاهرة، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى المقدم محمد السيسي رئيس وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بلاغا يفيد بسقوط شخص من أعلى سطح منزله بشارع الكفاح بجوار مسجد ابو صوان المتفرع من شارع عبد العزيز بدائرة القسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى مكان البلاغ وتبين من خلال المعاينة والفحص العثور على جثة «أمين.ا»، 48 سنة، يعمل سايس بنادي المعادي الكائن بشارع 77، معلق أعلى سطح منزله، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

نيابة البساتين الجزئية تشريح جثة سايس نادي المعادي التصريح بالدفن

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