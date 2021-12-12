«الزراعة» تكشف طريقة زيادة إنتاج حليب الأبقار

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإنتاج الحيواني، كيفية إنتاج الحليب من الأبقار.

وقال تقرير لوزارة الزراعة إنه يتم زيادة إنتاج الألبان في الأبقار من خلال تناول أوراق الكرنب والقرنبيط لا تزيد عن 10 كيلو يومياً حتى لا يؤدي إلى إعطاء الحليب رائحة وطعم غير مقبول كما يمكن تسبب مغص للأبقار.

كما أن عروش الجزر ذات تأثير قابض خفيف إلا أن إعطاء كميات كبيرة منه تعطي الحليب اللون الأخضر، وعروش البطاطا يمكن تقديمها في تغذية الأبقار شريطة أن تبتدأ النباتات بالإصفرار لأن العروش الصغيرة تحوي مادة سامة.

وأضاف التقرير: «لا تعطي أبقارك كميات كبيرة من عروش البطاطا والباذنجان والطماطم لأنها تسبب قلة إدرار الحليب والإسهال، وضرورة استبعاد العروش المصابة بالأمراض الفطرية لأنها تسبب إفرازات مخاطية سائلة من الفم وتظهر أورام في أرجل الأبقار وتصاب بالروح، واستخدم أوراق البنجر السكري بشكل محدود في التغذية لأنها تسبب إسهال للأبقار».

مايجب اتباعه :

-ضرورة تجفيف درع البقرة فبل 60 يوم من الولادة امر ضروري ويتم بطريقة الحلابة المتناوبة او الطريقة القصرية

- منع العلف المركز

- كما ان حقن ارباع الضرع بعصارات التجفيف يحمي ابقارك من الاصابة بالتهاب الضرع في الموسم القادم .

- ان الزيادة في تغذية الأبقار الجافة يؤدي إلى انخفاض في انتاج الحليب في الموسم القادم وقلة الخصوبة والى اضرار صحية ( مرض نقص السكر) وبذلك زيادة التكلفة ويؤدى الى خسارة مادية .

كيف تزيد من إنتاج الحليب خلال فصل الشتاء

- تزويد البقرة بتغذية عالية الجودة ، ومجموعة الفيتامينات والمعادن

- حلب الحيوان 4 مرات في اليوم.

- تحدث زيادة في إنتاجية حليب الأبقار إذا قمت بتدليك الضرع والحلمات بشكل صحيح قبل الحلب مباشرة. من أجل إعطاء البقرة أكبر قدر ممكن من الحليب .

- المشي المستمر في الهواء النقي سيزيد بشكل كبير من إنتاج الحليب ويؤثر بشكل فعال على صحة الماشية.

- تحتاج الماشية إلى السير في الهواء الطلق، الى جانب تهوية الغرفة بانتظام.