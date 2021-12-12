«إيفر جيفن» تنهي رحلتها في قناة السويس (صور)

أنهت السفينة البنمية إيفر جيفن رحلتها في قناة السويس، وغادرت إلى غاطس البحر المتوسط.

ورصد «الدستور» لحظات خروج السفينة من المدخل الشمالي لقناة السويس، ولحظات وصولها لغاطس البحر المتوسط، لتنتهي أول رحلاتها محملة داخل قناة السويس.

ووصلت إيفر جيفن إلى قناة السويس، قادمة من محافظة الإسماعيلية، في ظل الأحوال الجوية غير المستقرة، بعد أن انتظرت لمدة 4 ساعات في منطقة العين السخنة.

السفينة البنمية إيفر جيفن

وعبرت السفينة ضمن قافلة الجنوب القادمة من البحر الأحمر في اتجاه البحر المتوسط، وبدأت رحلتها صباح اليوم في قناة السويس حتى أن وصلت البحيرات المرة، حتى مدينة القنطرة غرب، ثم تستكمل رحلتها في القناة الرئيسية، لتختتم رحلتها في قناة السويس بنطاق محافظة بورسعيد.

تعد السفينة البنمية إيفر جيفن أكبر سفن الحاويات في العالم، وهي المعروفة إعلاميًا باسم السفينة الجانحة، التي كانت قد جنحت بقناة السويس فى 23 مارس الماضي، فى النقطة 151 ترقيم القناة، ونجحت قناة السويس في تعويمها يوم بعد 6 أيام من الحادث.

السفينة البنمية إيفر جيفن

السفينة البنمية إيفر جيفن

السفينة البنمية إيفر جيفن

السفينة البنمية إيفر جيفن

السفينة البنمية إيفر جيفن

السفينة البنمية إيفر جيفن

السفينة البنمية إيفر جيفن