رئيس ملوى بالمنيا يتابع سير العمل بمراكز وقوافل تلقى لقاح كورونا

تفقد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، مراكز تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد، لمتابعة آلية وسير العمل مع تقديم كل التسهيلات للتيسير على المواطنين في الحصول على اللقاح.

رئيس ملوي بالمنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا

شملت جولة رئيس المركز والمدينة متابعة أعمال المركز الطبي لتلقى اللقاح بقرية قلندول، ومتابعة العمل بالقافلة الثابتة لتلقى اللقاح بمركز شباب قرية الروضة، للاطمئنان على توافر اللقاحات داخل المراكز، مؤكداً على توافر اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا من خلال المراكز المخصصة بالمركز والمدينة والوحدات الثابتة والمتنقلة تسهيلاً لحصول المواطنين عليها حرصًا على صحتهم، ولحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

رئيس ملوى بالمنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا

استمع رئيس المركز والمدينة إلى شرح من فريق العمل حول كيفية تلقي المواطن اللقاح بدءا من التسجيل حتى الحصول على اللقاح، ووجه السايس بحسن استقبال ومعاملة المواطنين، والالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

رئيس ملوى بالمنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا

وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه تم تكليف نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء القرى التسع بمتابعة اعمال القوافل المتنقلة والثابتة للاطمئنان على آلية سير العمل والتيسير على المواطنين أثناء تلقيهم اللقاح.

رئيس ملوى بالمنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا

رئيس ملوي بالمنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا

رئيس ملوي بالمنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا

رئيس ملوي بالمنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا

رئيس ملوي بالمنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا

رئيس ملوي بالمنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا