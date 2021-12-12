الأحد 12 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس ملوى بالمنيا يتابع سير العمل بمراكز وقوافل تلقى لقاح كورونا

رئيس ملوى بالمنيا
رئيس ملوى بالمنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا

تفقد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، مراكز تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد، لمتابعة آلية وسير العمل مع تقديم كل التسهيلات للتيسير على المواطنين في الحصول على اللقاح.

266698257_892330181476672_1022546799317520052_n
رئيس ملوي بالمنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا

شملت جولة رئيس المركز والمدينة متابعة أعمال المركز الطبي لتلقى اللقاح بقرية قلندول، ومتابعة العمل بالقافلة الثابتة لتلقى اللقاح بمركز شباب قرية الروضة، للاطمئنان على توافر اللقاحات داخل المراكز، مؤكداً على توافر اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا من خلال المراكز المخصصة بالمركز والمدينة والوحدات الثابتة والمتنقلة تسهيلاً لحصول المواطنين عليها حرصًا على صحتهم، ولحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

267265254_892330008143356_4516690239463444522_n
رئيس ملوى بالمنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا

استمع رئيس المركز والمدينة إلى شرح من فريق العمل حول كيفية تلقي المواطن اللقاح بدءا من التسجيل حتى الحصول على اللقاح، ووجه السايس بحسن استقبال ومعاملة المواطنين، والالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية. 

266854915_892329978143359_2859669602212452616_n
رئيس ملوى بالمنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا

وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه تم تكليف نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء القرى التسع بمتابعة اعمال القوافل المتنقلة والثابتة للاطمئنان على آلية سير العمل والتيسير على المواطنين أثناء تلقيهم اللقاح.

265228010_892328251476865_6055794786194284585_n
رئيس ملوى بالمنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا

رئيس ملوي بالمنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا
رئيس ملوي بالمنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا
رئيس ملوي بالمنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا
رئيس ملوي بالمنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا
رئيس ملوي بالمنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا
رئيس ملوي بالمنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا
رئيس ملوي بالمنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا
رئيس ملوي بالمنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا
رئيس ملوي بالمنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا
رئيس ملوي بالمنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا
رئيس ملوي بالمنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا
رئيس ملوي بالمنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا
المنيا رئيس مركز ملوي يتابع سير العمل بمراكز وقوافل لقاح كورونا تكثيف جهود الفرق المتنقلة لتلقي لقاح كزرزنا اللواء أحمد السايس

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

«أمطار ورياح».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

آخر تطورات تصحيح امتحانات «رابعة ابتدائي»

تفاصيل إحالة 23 متهمًا في قضية تهريب الآثار إلى الجنايات

عقب إحالته للجنايات.. تعرف على ممتلكات حسن راتب المتحفظ عليها

«تصديري الغذائية» يوقع بروتوكولي تعاون في مجالات التنمية الشاملة بالصعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

لهذه الأسباب يجب إعادة النظر فى "الطلاق الشفوى"

د. منى حلمى

«حقوق الإنسان» بين سُلطة السماء وسُلطة الضمير

د.أحمد الخميسى

أمل جديد فى غرف قديمة

حسين دعسة

«فيرى بيرى» اللون الرئيسى لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يومًا لا تكفى للقضاء على العنف

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني

«الخارجية الفلسطينية» تدين اعتداءات المستوطنين وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية

رئيس الوزراء الإسرائيلى يتوجه إلى الإمارات فى أول زيارة رسمية