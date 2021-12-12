ضبط 161 مخالفة في حملات لإزالة الإشغالات بحي شرق والمنتزه بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية،على جميع الأجهزة التنفيذية بمتابعة مستمرة ويومية لجميع الشوارع والأسواق العشوائية التي تم إزالتها وذلك لمنع عودة كافة أشكال التعديات والمخالفات بها.

حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

كما أكد محافظ الإسكندرية، على ضرورة التصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المنشآت المخالفة وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، في إطار المخطط الاستراتيجي لمحافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية في جميع الأحياء.

حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

- ضبط 104 حالات إشغال في حي شرق

وفى هذا الصدد، شن حى شرق برئاسة، محارب هيلع وبتواجد اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية المختصة، حملة مكبرة لإعادة الإنضباط وإزالة الإشغالات استهدفت شارع ونجت ومحيط مستشفى الرعاية وسوق باكوس وأسفرت عن ضبط 104 حالات إشغال متنوع، و34 حاجز سيارات والتحفظ على 11 توكتوك و 7 سيارات أجرة بدون لوحات معدنية ورفع سيارة متهالكة.

حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

وفي حي المنتزه اول، بناءً على تعليمات المهندسة جيهان مسعود رئيس الحى وبقيادة، جمال جابر سكرتير عام الحى والإدارات المعنية، شن حى المنتزه أول حملة مسائية أمس للتفتيش على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإزالة الإشغالات والتعديات، ومتابعة الإلتزام بمواعيد الغلق الشتوية للمحلات التجارية.

حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

- غلق وتشميع ؤ5 محلات وكافيتريا في حي المنتزه



حيث جابت الحملة شوارع ملك حفنى بحرى، ميدان فيكتوريا، جمال عبد الناصر،البكباشى العيسوى، 45 قبلى، وأسفرت عن غلق وتشميع ؤ5 محلات وكافيتريا بشوارع البكباشى العيسوى ومحمد نجيب وتحصيل 9000 جنيه غرامات فورية، مخالفات تطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق الشتوية، كما تم التحفظ على العديد من حالات الإشغال المتنوعة.

حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

وتستمر الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة التعديات والإشغالات بالأسواق والشوارع، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بفرض الانضباط وعودة مدينة الإسكندرية عروس للبحر الأبيض المتوسط كسابق عهدها.