الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة لص ألقى طالبا من قطار بعد محاولة سرقته في الغربية

محكمة
محكمة

قررت النيابة إحالة المتهم بقتل شاب للمحكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات، بعد قيامه بدفع الطالب "أ. أ. ا"، من قطار "المنصورة - طنطا"، بالقرب من قرية محلة خلف بدائرة مركز سمنود، بعد محاولة المتهم سرقة هاتف الطالب المحمول بالإكراه.

وكان شاب مقيم مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، لقي مصرعه إثر سقوطه من القطار بعدما حاول منع أحد المتهمين مجهول الهوية من سرقة هاتفه بالإكراه، فقام المتهم بدفعه من القطار ولقي مصرعه قبل وصوله للمستشفى.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول شاب يدعى "أ.ا.ا" مصاب ببتر يده وقدمه ووفاته.

وتبين من الفحص الأولي للواقعة، أن المجني عليه كان يستقل قطار المنصورة عائدا للمحلة، وأمام قرية محلة خلف بسمنود،فاعترضه أحد الأشخاص بقصد سرقة هاتفه المحمول بالإكراه، وعندما حاول المجني عليه منعه قام المتهم بدفعه من القطار فسقط أسفل عجلاته وحدثت إصابته التي أودت بحياته.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة الكبرى، ورجال المباحث الجنائية بالمديرية.

محكمة الجنايات المنصورة محافظة الغربية إحالة متهم مدينة المحلة المتهم بقتل شاب قطار المنصورة

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