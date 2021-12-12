نقابة الصيادلة: حكم نهائى بإغلاق تطبيق «صحتك» لبيع الأدوية

قالت نقابة الصيادلة إن محكمة جنح مستأنف جنوب القاهرة أصدرت حكما قضائيا نهائيا بإغلاق تطبيق «صحتك» الإلكتروني لبيع الأدوية عبر الإنترنت، في البلاغ الذي تقدمت به النقابة العامة لصيادلة مصر للنيابة، والتي قامت بدورها بإحالته إلى المحاكمة الجنائية، وانتهى القضاء نهائيا بتغريم الشركة المخالفة وإغلاق التطبيق محل الاتهام.

وأوضحت نقابة الصيادلة أن الحكم يأتي تكليلا للجهود التي بذلتها النقابة العامة لصيادلة مصر في مواجهة التطبيقات الإلكترونية التي تبيع أدوية عن طريق الإنترنت بالمخالفة للقانون، حيث قدمت النقابة بلاغات للنائب العام ولجهاز حماية المستهلك في التطبيقات المخالفة، مشددة على استمرار جهودها في ملاحقة تلك التطبيقات بكافة السبل القانونية لغلق باقى التطبيقات.

وحذرت النقابة جميع المواطنين من شراء الأدوية عن طريق تطبيق «صحتك»، حيث أصبح بموجب الحكم بإلغائه كيانا غير قانوني، كما طالبت المواطنين بعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي يتم الإعلان عنها عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، والصفحات مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي.