الأحد 12 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لـ9 متهمين قتلوا شخصين بمدينة السلام

متهمون
متهمون

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، بمعاقبة 9 متهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بقتل مواطنين في مدينة السلام.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن أنهم في يوم 5 أكتوبر 2018، قتل المتهمون من الأول حتى الخامس المجنى عليه رمضان محمود عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم وأعدوا سلاحا ناريا "بندقية آلية" وما إن ظفروا به حتى قام المتهم الثاني بإطلاق أعيرة نارية صوب المجنى عليه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به إصابته.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة حيازة وإحراز سلاح ناري مششخن "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري حال كونه من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

كما أن المتهمين من السادس حتى التاسع قتلوا المجنى عليها هويدا محمد مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا أداة ذات طبيعة انفجارية "قنبلة يدوية الصنع" حال تشاجرهم معها وما إن ظفروا بها حتى قام المتهم السادس بإلقاء تلك الأداة في اتجاهها قاصدا إزهاق روحها فاستقرت في عنقها وصدرها.

محكمة جنايات محكمة جنايات القاهرة مدينة السلام السجن المؤبد قتل مواطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

قضية «الآثار الكبرى».. إحالة حسن راتب و«نائب الجن» للمحاكمة

مصادر تكشف آخر التفاصيل بشأن تصحيح امتحانات «رابعة ابتدائي»

الرئيس السيسى يعرب عن تطلع مصر لتعزيز آليات التعاون مع صربيا

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بمدينة السلام

نقابة الصيادلة: حكم نهائى بإغلاق تطبيق «صحتك» لبيع الأدوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«فيري بيري» اللون الرئيسي لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يومًا لا تكفى للقضاء على العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني

«الخارجية الفلسطينية» تدين اعتداءات المستوطنين وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية

رئيس الوزراء الإسرائيلى يتوجه إلى الإمارات فى أول زيارة رسمية