المؤبد لـ9 متهمين قتلوا شخصين بمدينة السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، بمعاقبة 9 متهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بقتل مواطنين في مدينة السلام.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن أنهم في يوم 5 أكتوبر 2018، قتل المتهمون من الأول حتى الخامس المجنى عليه رمضان محمود عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم وأعدوا سلاحا ناريا "بندقية آلية" وما إن ظفروا به حتى قام المتهم الثاني بإطلاق أعيرة نارية صوب المجنى عليه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به إصابته.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة حيازة وإحراز سلاح ناري مششخن "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري حال كونه من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

كما أن المتهمين من السادس حتى التاسع قتلوا المجنى عليها هويدا محمد مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا أداة ذات طبيعة انفجارية "قنبلة يدوية الصنع" حال تشاجرهم معها وما إن ظفروا بها حتى قام المتهم السادس بإلقاء تلك الأداة في اتجاهها قاصدا إزهاق روحها فاستقرت في عنقها وصدرها.