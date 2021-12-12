ضبط مسجل خطر بـ«هيروين» فى طنطا

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة عقب في نطاق مديرية أمن الغربية ضبط (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول - سلاح أبيض) بحوزة (شخص له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا.

ياتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

ونصت المادة (33) من قانون العقوبات على عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة، تنص على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.

المادة (34) من قانون العقوبات: السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة داخل الحدود المصرية: