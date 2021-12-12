الأحد 12 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مسجل خطر بـ«هيروين» فى طنطا

الهيروين
الهيروين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة عقب في نطاق مديرية أمن الغربية ضبط (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول - سلاح أبيض) بحوزة (شخص له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا. 

ياتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

ونصت المادة (33) من قانون العقوبات على عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة، تنص على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.                                     

المادة (34) من قانون العقوبات: السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة داخل الحدود المصرية:

مسجل خطر مخدر الهيروين مديريات الأمن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتجار في المواد المخدرة الأمن الوطني الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

الرئيس السيسى يعرب عن تطلع مصر لتعزيز آليات التعاون مع صربيا

8 ملايين خدمة طبية لمنتفعى «التأمين الصحى» فى 3 محافظات

رسالة من طفل السرطان للرئيس عبر «الدستور»: «نفسى اقابلك بشعري زي ما وعدتني»

القبض على السائق المتسبب فى سقوط كوبرى مشاة بطريق الواحات

4 مذكرات تفاهم بين «التموين» و«الصناعة» على هامش افتتاح «فود أفريكا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«فيري بيري» اللون الرئيسي لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يومًا لا تكفى للقضاء على العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني

رئيس الوزراء الإسرائيلى يتوجه إلى الإمارات فى أول زيارة رسمية

تقارير: إسرائيل تعد عملية لضرب منشآت نووية إيرانية