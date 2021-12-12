الأول منذ خمس سنوات.. انطلاق الحوار الاقتصادي الفلسطيني الأمريكي الثلاثاء المقبل

أعلن مستشار رئيس الوزراء الفلسطينى لشؤون التخطيط وتنسيق المعونات اسطفان سلامة، أنه وللمرة الأولى منذ أكثر من خمس سنوات ينطلق يوم الثلاثاء المقبل الحوار الاقتصادي الفلسطيني الأمريكي عبر الفيديو كونفرس للبحث في سبل دعم الاقتصاد الوطني، وإعادة الدعم الأمريكي المباشر لخزينة دولة فلسطين.

وأضاف سلامة فى تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأحد، أن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي سيرأس الوفد الفلسطيني بمشاركة ممثلين عن وزارات عدة مقابل مشاركة أمريكية واسعة.

وشدد سلامة على أن الحوار الثنائي سيناقش زيادة الضغط على حكومة الاحتلال لوقف الاقتطاع من المقاصة والتركيز على دعم مشاريع الطاقة المتجددة والصرف الصحي والمياه ودعم القطاع الخاص وتشغيل الشباب.

وحول الدعم المالي الأمريكي، أوضح سلامة أن واشنطن استأنفت دعمها لوكالة الأونروا، والدعم غير المباشر للشعب الفلسطينى عبر الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الدعم المباشر لخزينة دولة فلسطين لم يتم بعد.

كما أعرب سلامة عن أمله في أن يطرأ ارتفاع في قيمة الدعم الخارجي العام القادم في ظل عودة الدعم الأوروبي المباشر لخزينة دولة فلسطين.

وفى نهاية شهر نوفمبر الماضي، قدر تقرير هو الأول من نوعه، أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" خسائر الاقتصاد الفلسطيني بنحو 58 مليار دولار جراء الاغلاقات الإسرائيلية في الفترة 2000-2019.

وكشف عن التقرير في مؤتمر صحفي عقده في جنيف كل من محمود الخفيف ورامي العزة، من وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في "اونكتاد"، واستضافه معهد أبحاث السياسات الفلسطيني "ماس" عبر منصة "زووم".

وقال الخفيف: إن خسارة الاقتصاد الفلسطيني جراء هذه الاغلاقات (58 مليار دولار) خلال الفترة تعادل نحو 4 أضعاف إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني في عام 2019.

والتقرير واحد من سلسلة تقارير سنوية بدأ "اونكتاد" بإعدادها منذ عام 2016، تتناول كلفة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.