إحالة مدير عام بـ«المقاولون العرب» للمحاكمة التأديبية العاجلة

قررت الجهات المختصة بالتحقيق في القضية رقم 6 لسنة 64 قضائية عليا إحالة مدير عام الإدارة القانونية بقطاع الكباري والإنشاءات التخصصية بإحدى شركات المقاولات للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة في مجال عمله.

وأكد تقرير الاتهام الذي أعدته النيابة الإدارية أن مدير عام الإدارة القانونية بقطاع الكباري والإنشاءات التخصصية بالشركة خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القوانين واللوائح.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحال تقاعس عن إتباع الأصول الفنية بالتحقيق الإداري رقم 459 لسنة 2020، بتوقيع جزاء الخصم من الراتب لسائق بقطاع الكباري والإنشاءات التخصصية عن واقعة تركه العمل قبل حضور البديل لإستلام العمل منه يوم 17 ديسمبر 2020، دون التحقيق معه كتابيًا أو شفويًا أو إخطاره بالمخالفة المنسوبة اليه حتى يتمكن من التقدم بدفاعه.