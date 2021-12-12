الأمن العام يعيد 11 سيارة مسروقة من أصحابها ويضبط الجناة

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وبالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن خلال 24 فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة عن ضبط 348 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها عن إعادة 11 سيارة.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.