الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أكاديميون وأدباء ومفكرون في ندوة «الحفاظ على تراث أسيوط»

الحفاظ على تراث أسيوط
الحفاظ على تراث أسيوط

شاركت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط ورئيس لجنة إحياء التراث بالجامعة، في فعاليات الندوة التثقيفية بعنوان "الحفاظ على تراث أسيوط" والذي نظمها نادي الأدب بقصر ثقافة أسيوط.

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جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب بجامعة أسيوط، الدكتور محمد حلمي الحفناوي مستشار رئيس جامعة أسيوط للشئون الهندسية، المهندس خالد أبو زيد مدير عام ترميم آثار ومتاحف أسيوط، الدكتورة صفاء كامل مدير قصر ثقافة أسيوط، فراج فتح الله رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بأسيوط، ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة إلى جانب لفيف من الأدباء والشعراء والمفكرين.

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وأشادت الدكتورة مها غانم بما تملكه محافظة أسيوط من المقومات اللازمة لتضاهي المناطق السياحية التي تحتل مكان الصدارة على المستوى الإقليمي والدولي والتي تتنوع بدورها ما بين المقومات الأثرية والطبيعية والحديثة، مؤكدة ترحيب الجامعة بتعزيز أواصر التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية بتطوير وتحسين المعالم والمناطق السياحية ورفع كفاءتها انطلاقاَ من حرص الجامعة لدعم جهود الدولة المصرية في الحفاظ على تراث حضارتنا العظيمة والتأكيد على عزم القيادة السياسية على استعادة مصر ريادتها العالمية وغرس روح الفخر والانتماء بتاريخ مصر وعظمتها لدى الأجيال الجديدة.

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واستعرض الدكتور مجدي علوان خلال محاضرته أهم المعالم التراثية بمحافظة أسيوط وعرض تاريخها والذي يمتد عبر الآلاف السنين والتي تدعو إلى  الاعتزاز والفخر بعظمتها وعراقة تاريخها، مؤكداَ ضرورة التوعية والتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة وإظهارها بأفضل صورة ممكنة والتعرف على تاريخها ونشأتها والتي تعبر عن عظمة الأجداد وعبق أمجادهم بالإضافة إلى توسيع معارف وثقافات طلاب الجامعة والمدارس بالآثار السياحية بالمحافظة وتعزيز قيم الانتماء والولاء الوطني لديهم.

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واستعرض المهندس خالد أبوزيد أهمية علم الآثار وترميمه وصيانته، موضحا أسس وقواعد عمليات الترميم وأهم أنواعه والذي ينقسم إلى الترميم الوقائي والترميم الإنشائي والترميم الدقيق وأهم العوامل وأسباب تلف الآثار ومظاهره بالإضافة إلى عرض  بعض نماذج الترميم لأهم المعالم التراثية والآثار بمحافظة أسيوط.

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وأشار فراج فتح الله إلى أن الندوات انتهت إلى عدد من  التوصيات والتي تضمنت إعداد خطاب من لجنة الحفاظ على التراث وأدباء ومثقفي أسيوط موجه إلى وزير السياحة والآثار لاعتماد تخصيص قصر الكسان باشا الأثري ليكون مقراً لمتحف آثار أسيوط القومي، قيام قسم الآثار بكلية الآداب بجامعة أسيوط بالاشتراك مع المجلس الأعلى للآثار بعمل حفائر أثرية على أحد المواقع الأثرية بمناطق الآثار الإسلامية أو الآثار المصرية، واقتراح برغبة للحفاظ على التراث الأثري والإنساني بمحافظة أسيوط من خلال إنشاء قسم لتدريس علوم وفنون ترميم بكلية الآداب بجامعة أسيوط.

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كما شهدت فعاليات الندوة تقديم عدد من الفقرات الشعرية لعدد من شعراء نادي الأدب بأسيوط وكذلك تكريم الدكتورة مها غانم والدكتور مجدي علوان والمهندس خالد أبو زيد والدكتورة صفاء كامل، وكذلك إهداء المهندس خالد أبوزيد سلسلة كتاب "أسيوط المدينة الحارسة" إلى الدكتورة مها غانم وإلى الدكتورة صفاء كامل.

اسيوط محافظة رئيس مجلس إدارة كلية الأداب رئيس جامعة القيادة السياسية الندوة التثقيفية جامعة أسيوط رئيس جامعة أسيوط هيئة التدريس المناطق السياحية جهود الدولة المصرية نائب رئيس جامعة أسيوط اقتراح برغبة جهود الدولة المعالم التراثية المعالم السياحية

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