الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعجال التحريات الأمنية حول سرقة 3 عاطلين لـ «التكاتك» في السلام

تكاتك
تكاتك

أمرت نيابة السلام، اليوم الأحد، باستعجال التحريات الأمنية حول قيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة التكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع بمدينة السلام بالقاهرة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا أن نشاطهم الإجرامى في سرقة التكاتك، وأقروا بأنهم  وراء سرقة خمسة تكاتك بذات الأسلوب وتغير ملامحها وبيعها مرة أخرى ، وأقروا بارتكابهم وقائع السرقة بهدف التربح والكسب غير المشروع منها. 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة السلام تفيد بسرقة التكاتك الخاصة بهم وبإجراء التحريات اللازمة، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة تم تحديد هوية المتهمين وتم ضبطهم واقتيادهم لقسم الشرطة. 

وبسؤالهم أقروا بأنهم وراء سرقة التكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع بغرض بيعها والتربح منها  وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

حبس سرقة نيابة متهمين السلام سرقة خمسة تكاتك نيابة السلام

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