«أمطار ورياح».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على جميع أنحاء الجمهورية، خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان، إلى أن هناك ارتفاعًا مفاجئًا في درجات الحرارة اليوم، ثم يتبعه انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية بداية من الغد.

ولفت البيان إلى أن هناك فرصا كبيرة لسقوط الأمطار على محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ومحافظات الوجه البحري، على فترات متقطعة بنسبة 80% تقريبًا، وسقوط أمطار بداية من ليل الأحد، على مدينة حلايب ومدينة شلاتين بشكل خفيف.

ونوه إلى استمرار الشوائب العالقة نهارا على محافظات القاهرة الكبرى القاهرة والجيزة والقليوبية ومحافظات الوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، والتي تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، مع وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة.

أما عن درجات الحرارة والظواهر الجوية خلال الـ72 ساعة المقبلة، فهي كالتالي:

الأحد

هناك فرص لسقوط الأمطار بنسبة 30% مع ارتفاع درجات الحرارة ووجود شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة من الساعة الـ5 صباحا حتى الساعة الـ7 صباحا، ودرجات الحرارة:

القاهرة الكبرى: العظمى 25 والصغرى 13.

الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 24 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 والصغرى 16.

شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 16.

الإثنين

تتزايد فرص سقوط الأمطار بنسبة 50% مع وجود الشبورة المائية على الطرق السريعة، ووجود رياح مثيرة للأتربة، ودرجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى: العظمى 21 والصغرى 13.

الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 20 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 20 والصغرى 16.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 17.

الثلاثاء

تتزايد فرص سقوط الامطار بنسبة 70% على محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ووجود رياح مثيرة للأتربة والرمال بشكل كبير على جميع أنحاء البلاد، وتكون درجات الحرارة:

القاهرة الكبرى: العظمى 19 والصغرى 12.

الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 20 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 20 والصغرى 18.

شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب الصعيد: العظمى 18 والصغرى 12.