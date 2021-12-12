مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال

قام مجموعة من المستوطنين، اليوم الأحد، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» نقلا عن شهود عيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

يأتى ذلك عقب ساعات من تحطيم مستوطنين عددا من مركبات المواطنين وسط مدينة القدس المحتلة.

وحطم عشرات المستوطنين، فجر اليوم الأحد، عددا من المركبات، بالحجارة والأدوات الحادة، وحاولوا إحراقها.

وقال المحامي المقدسي حمزة قطينة: "إنه بحدود الساعة الثانية بعد منتصف الليل، قام نحو ثلاثين مستوطنا بتكسير وتخريب نحو 13 مركبة في شوارع القدس، وللمرة الثانية خلال بضعة أشهر يتم تكسير مركباتنا أنا وإخوتي وأبناء عمي في شارع نابلس".

وتابع قطينة: "هذه العصابات تعمل بشكل منظم تحت أعين شرطة الاحتلال، وتتجول بالشوارع بأعداد كبيرة في كل ليلة، وتنفذ اعتداءاتها بحق كل ما هو فلسطيني في المكان، وشرطة الاحتلال لا تحرك ساكناً، بل وتمنحهم غطاءً قانونيًّا للاستمرار في اعتداءاتهم"، وفقا لوكالة «وفا» الفلسطينية.

وأمس السبت، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي "بإجراءات رادعة" لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السورية المحتلة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "وفا" الإخبارية الفلسطينية، أدانت الخارجية في بيان لها: "سيطرة المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية على موقع مياه نبع الفارسية في الأغوار والشروع بعمليات بناء استيطاني، في حرب مفتوحة على الأغوار والوجود الفلسطيني فيها، لإحكام السيطرة عليها وتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني بأشكاله كافة".

كما استنكرت الخارجية "مشاريع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لتعميق الاستيطان وتوسيعه بالجولان السورية المحتلة، عبر التخطيط لبناء مستوطنتين جديدتين وتوسيع البؤر الاستيطانية الموجودة في الجولان".