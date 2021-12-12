الأحد 12 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة بنها يشار يهنئ محمد لطفي لتوليه رئاسة الجامعة البريطانية

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها

شارك الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها فى حفل تنصيب الدكتور محمد لطفي رئيسا للجامعة البريطانية في مصر، وذلك بحرم الجامعة بمدينة الشروق.
جاء ذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسيدة فريدة محمد خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة ، والدكتور مجدى يعقوب الجراح العالمي، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية ، والدكتور عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ، والسفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلى، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام إتحاد الجامعات العربية ، والدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق، ولفيف من كبار مسؤولي الدولة ، ورؤساء الجامعات المصرية والدولية، وعدد من كبار الشخصيات العامة والدبلوماسية.

وقدم رئيس جامعة بنها، التهنئة للدكتور محمد لطفى على توليه رئاسة الجامعة البريطانية في مصر، كونه أحد أبرز العلماء والخبراء المصريين بالخارج و يمتلك من الخبرات العلمية والعملية ما يجعله مصدر فخر واعتزاز، مشيدا بالجامعة البريطانية كأحد الصروح التعليمية المتميزة فى مصر. 

الجامعات المصرية البريطانية خالد عبد الغفار جامعة بنها رئيس الجامعة الجامعة البريطانية رئيس جامعة بنها الجامعات العربية حفل تنصيب

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

الأكثر قراءة

متحدث «الصحة»: تطعيم 32 مليون مواطن بلقاح كورونا.. و16 مليونًا بالجرعتين

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

تباين مؤشرات البورصة بالمستهل.. و«عز» يشترى حصة «أبوهشيمة» فى «حديد المصريين»

طلب إحاطة بشأن المخالفات في «تعليم كفر الشيخ» وسوء توزيع المدرسين

حملات مرورية مكثفة لضبط المخالفين بالقاهرة

تجديد حبس ربة منزل حاولت إدخال «كوكتيل مخدرات» لسجين في شبرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«فيري بيري» اللون الرئيسي لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يومًا لا تكفى للقضاء على العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير: إسرائيل تعد عملية لضرب منشآت نووية إيرانية

إسرائيل تعلن إطلاق تدريبات عسكرية لمحاكاة سيناريوهات قتالية على الجبهة الجنوبية

عساف: الإعلام الفلسطينى يتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال