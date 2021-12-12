رئيس جامعة بنها يشار يهنئ محمد لطفي لتوليه رئاسة الجامعة البريطانية

شارك الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها فى حفل تنصيب الدكتور محمد لطفي رئيسا للجامعة البريطانية في مصر، وذلك بحرم الجامعة بمدينة الشروق.

جاء ذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسيدة فريدة محمد خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة ، والدكتور مجدى يعقوب الجراح العالمي، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية ، والدكتور عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ، والسفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلى، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام إتحاد الجامعات العربية ، والدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق، ولفيف من كبار مسؤولي الدولة ، ورؤساء الجامعات المصرية والدولية، وعدد من كبار الشخصيات العامة والدبلوماسية.

وقدم رئيس جامعة بنها، التهنئة للدكتور محمد لطفى على توليه رئاسة الجامعة البريطانية في مصر، كونه أحد أبرز العلماء والخبراء المصريين بالخارج و يمتلك من الخبرات العلمية والعملية ما يجعله مصدر فخر واعتزاز، مشيدا بالجامعة البريطانية كأحد الصروح التعليمية المتميزة فى مصر.