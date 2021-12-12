«البيئة» تحذر من انخفاض جودة الهواء: قللوا استخدام سياراتكم

قالت وزارة البيئة، إنه استنادا للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، وكذلك إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار ‏المبكر التابعة للوزارة، فإنه من المنتظر أن تسود حالة من الاستقرار فى العوامل الجوية على القاهرة الكبرى ‏ومحافظات الدلتا يصاحبها هدوء نسبي للرياح الذي قد يصل إلى حد السكون مع انخفاض مستوى التهوية الرأسية مما ‏يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة وانخفاض مؤشر جودة الهواء، ‏ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة خلال الفترة من ١١-١٣ ديسمبر الجاري.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على قيام الوزارة بمتابعة مؤشر جودة الهواء من خلال بيانات منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء التابعة لها ‏والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.، وأيضا التكثيف من حملاتها على مصادر التلوث المختلفة من خلال دوريات التفتيش ‏التابعة للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية، مشددة على الكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى ‏والدلتا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأحمال في ظل الظروف الجوية الغير مواتية والتى تساعد على ‏تركيز الملوثات.‏

وناشدت وزيرة البيئة المواطنين إيقاف كافة أشكال الحرق في الهواء الطلق، وخصوصا خلال ساعات الليل ‏لأنه يؤثر سلبا على جودة الهواء وكذلك التقليل قدر المستطاع من استخدام السيارات الخاصة والاعتماد على النقل ‏الجماعي، وعلى كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، أن لم تكن هناك ضرورة ‏تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن ارتفاع تركيز الملوثات.‏

هذا وتتلقى غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى ‏مصدر من مصادر تلوث الهواء وتحث الوزارة السادة المواطنين على عدم التردد فى الإبلاغ عن أي مصدر للتلوث عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333.