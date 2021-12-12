الأحد 12 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

استطلاع حديث يكشف تراجع معدل تأييد «جونسون»

جونسون
جونسون

كشف استطلاع حديث أجراه معهد «أوبنيوم» لحساب صحيفة «أوبزرفر» عن تراجع معدل التأييد لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحزبه المحافظ الحاكم، مع اعتقاد غالبية الناخبين بضرورة استقالته الآن، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز» اليوم الأحد.

ووفقًا للاستطلاع فإن دعم المحافظين، الذين حققوا تقدمًا قويًا في استطلاعات الرأي منذ فوزهم الساحق في انتخابات 2019، انخفض أربع نقاط إلى 32%، بينما ارتفع التأييد لحزب العمال المعارض إلى 41%، في أكبر تقدم له منذ عام 2014.

ووفقًا لوكالة «رويترز»، فإنّ إقامة حفلة في «داوننج ستريت» خلال إغلاق في عيد الميلاد عام 2020، من الأمور التي سببت ضررًا لحزب المحافظين وزعيمه جونسون، بالإضافة إلى ادعائه بأنه تدخل لضمان إجلاء الحيوانات الأليفة من كابول خلال الانسحاب الغربي في أغسطس.

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