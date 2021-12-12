الأحد 12 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع ربة منزل استولت على معاش زوجها المتوفى بالإسكندرية

ربة منزل
ربة منزل

تجري النيابة المختصة بالاسكندرية، تحقيقات مع ربة منزل قامت بالاستيلاء على معاش زوجها المتوفى بالرغم من زواجها من شخص أخر وذلك بالمخالفة لقانون المعاشات. 

كان ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد تلقوا بلاغا من مسؤولى هيئة التأمينات والمعاشات، بقيام إحدى السيدات بالاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة محرم بك بوسط الإسكندرية بالاستمرار فى صرف المعاش المستحق لها عن زوجها المتوفى، وعدم إخطار الهيئة بزواجها الجديد لوقف صرف ذلك المعاش، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية، مما أضر بأموال الهيئة بما هو قيمته المبلغ المالى المستولى عليه، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة المشار إليها.

الإسكندرية ربة منزل الاموال العامة استيلاء على معاش الجريمة المنظمة قانون المعاشات جرائم الأموال العامة

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