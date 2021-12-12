الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يجلى 3500 من العالقين على حدود بيلاروسيا

العالقون على حدود
العالقون على حدود بيلاروسيا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية إجلاء أكثر من 3500 من العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية.

وذكر المُتحدِّث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصَحّاف في بيان، اليوم الأحد، أنّ الوزارة تمكنت من تحقيق 9 رحلات للإجلاء من منيسك بواقع 3556 مسافرًا وبالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية.

ومنح 383 جواز مرور لمن فقدوا جوازات سفرهم في بيلاروسيا، ليتوانيا، لاتيفيا وبولندا.

وأضاف أن جهود الوزارة وسفارات العراق في موسكو ووارسو مستمرة لدعم مسار العودة طوعًا للراغبين من المهاجرين العراقيين ومنح جوازات المرور، مشيرًا إلى أن الوفود القنصليّة لا تزال تتواجد في العاصمة البيلاروسيّة منيسك، وفي بولندا، وليتوانيا ولاتفيا.

 

وزارة الخارجية العراقية الحدود البيلاروسية العراقيين الم تحد ث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الص ح ا الخطوط الجوية العراقية جواز

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