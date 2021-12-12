10 وفيات وأكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في كندا

سجلت كندا، 5201 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 10 حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و839 ألفا و770 إصابة، والوفيات إلى 29 ألفا و963 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 63 مليونا و31 ألفا و365 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

فيما وسعت مقاطعة أونتاريو، كبرى المقاطعات الكندية، من أهلية الحصول على الجرعة الثالثة المعززة من لقاح فيروس "كوفيد-19" لمن هم 18 عاما أو أكبر بدءا من الرابع من يناير المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي أبلغت فيه المقاطعة الرئيسية في كندا عن 1453 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 .

وقالت وزيرة الصحة الكندية كريستين إليوت - في مؤتمر صحفي-: "نتوقع أن تكون الأشهر المقبلة صعبة للغاية".

وبالمثل، تقول الحكومة الكندية إن أي أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما يشاركون في الألعاب الرياضية أو الأنشطة الترفيهية الأخرى، سيُطلب منهم إظهار دليل على التطعيم اعتبارا من 20 ديسمبر الجاري.

وحذرت الحكومة من التجمعات خاصة في فترة عطلات الأعياد المقبلة، حيث تفرض أونتاريو إجراءات قوية لإثبات التطعيم مع انتشار متحور أوميكرون.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.