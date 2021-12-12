الأحد 12 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين المنيا»: تشغيل 16 مركزا متطورا للخدمات التموينية

محمود يوسف
محمود يوسف

أكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، أن إجمالي عدد مراكز الخدمات النموذجية المتطورة بلغت نحو 16 مركزًا منتشرة على مستوى المحافظة، لتوفير خدمات البطاقات التموينية الذكية، و الفصل الاجتماعي، و بدل الفاقد، وتفعيل البطاقات المتوقفة، وغير ذلك من الخدمات.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مراكز الخدمات التموينية النموذجية المتطورة تقوم  بتيسير الإجراءات للمواطنين متلقي الخدمة، ويقوم متلقي الخدمة  بالحصول عليها في غضون 10 دقائق إلى 15 دقيقة على الأكثر، وهذه المراكز أشبه بالمعاملات البنكية، حيث  يحصل كل فرد على دوره في تلقي الخدمة من خلال الشباك المخصص له.

وأشار إلى تأهيل موظفي المراكز التموينية المتطورة وتدريبهم على الأجهزة التي تم توفيرها من خلال مراكز الخدمات المتطورة، فضلًا عن توفير النت  فائق السرعة والفلاشات وغير ذلك من أجهزة الكمبيوتر.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، إن المراكز التموينية المتطورة  يتم الاستعانة من خلالها  بعدد من مؤدي الخدمة من شباب الخريجين من الذكور والإناث، وتم تدريبهم وتأهيلهم  للعمل في تلك المراكز، ويحصلون على مكافأة شهريًا تصل إلى 750 جنيهًا.

وأوضح أن تلك المراكز أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن هناك توجيهات من الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحسن معاملة المواطنين وتيسير الإجراءات لهم.

وزارة التموين مديرية المراكز التموينية المتطورة وكيل وزارة التموين الخدمات التموينية محمود يوسف الدكتور محمود يوسف لتوفير خدمات خدمات التموينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

وفاة الفنان محمد عبدالحليم

كأس العرب.. مصر إلى نصف النهائى بعد الفوز على الأردن بثلاثية

بعد أن فعلتها شيرين.. طبيب يوضح كيفية تجميد البويضات

النيابة تحلل عينة من دم وبول نجل رجل الأعمال المتسبب في مصرع 4 طلاب

«الأناشيد الدينية فى مصر القديمة» على طاولة مكتبة الإسكندرية.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«فيري بيري» اللون الرئيسي لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يومًا لا تكفى للقضاء على العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

عساف: الإعلام الفلسطينى يتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال

«بينت» يقدم مخططا استيطانيا جديدا في الجولان السوري المحتل

سجن وغرامة بحق لبنانى تزوج فلسطينية تحمل جنسية إسرائيلية