«تموين المنيا»: تشغيل 16 مركزا متطورا للخدمات التموينية

أكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، أن إجمالي عدد مراكز الخدمات النموذجية المتطورة بلغت نحو 16 مركزًا منتشرة على مستوى المحافظة، لتوفير خدمات البطاقات التموينية الذكية، و الفصل الاجتماعي، و بدل الفاقد، وتفعيل البطاقات المتوقفة، وغير ذلك من الخدمات.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مراكز الخدمات التموينية النموذجية المتطورة تقوم بتيسير الإجراءات للمواطنين متلقي الخدمة، ويقوم متلقي الخدمة بالحصول عليها في غضون 10 دقائق إلى 15 دقيقة على الأكثر، وهذه المراكز أشبه بالمعاملات البنكية، حيث يحصل كل فرد على دوره في تلقي الخدمة من خلال الشباك المخصص له.

وأشار إلى تأهيل موظفي المراكز التموينية المتطورة وتدريبهم على الأجهزة التي تم توفيرها من خلال مراكز الخدمات المتطورة، فضلًا عن توفير النت فائق السرعة والفلاشات وغير ذلك من أجهزة الكمبيوتر.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، إن المراكز التموينية المتطورة يتم الاستعانة من خلالها بعدد من مؤدي الخدمة من شباب الخريجين من الذكور والإناث، وتم تدريبهم وتأهيلهم للعمل في تلك المراكز، ويحصلون على مكافأة شهريًا تصل إلى 750 جنيهًا.

وأوضح أن تلك المراكز أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن هناك توجيهات من الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحسن معاملة المواطنين وتيسير الإجراءات لهم.