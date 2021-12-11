السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أثينا: الاتفاق اليوناني الفرنسي بشأن «الثلاث فرقاطات» سيستمر

فرقاطات
فرقاطات

أعلنت اليونان، السبت، أنها ستشتري 3 فرقاطات من فرنسا ما يقطع الطريق على أزمة دبلوماسية وعسكرية جديدة محتملة بين باريس وواشنطن، بعد أزمة الخريف بشأن عقد للغواصات مع أستراليا.

وأكد مصدر في وزارة الدفاع اليونانية لوكالة "فرانس برس" أن "الاتفاق اليوناني الفرنسي سار وسيستمر"، موضحًا أن ذلك "تم على أعلى مستوى ممكن ورئيس الوزراء اليوناني أعلن ذلك بنفسه"، بعد تصريحات مماثلة من وزارة الجيوش الفرنسية.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أبرما في 8 سبتمبر في الإليزيه وسط ضجة إعلامية كبيرة، هذا العقد الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات يورو ويفترض أن يعكس تعزيز الدفاع والسيادة الأوروبية والذي توليه فرنسا أولوية.

لكن الولايات المتحدة أثارت بعض الاضطراب أمس الجمعة بإعلانها أنها أعطت الضوء الأخضر لعملية بيع محتملة لأربع فرقاطات لليونان، في منافسة مع باريس.

وأثار هذا الإعلان لفترة وجيزة قلقا من احتمال حدوث أزمة جديدة بين باريس وواشنطن بعد أزمة الغواصات، حيث أن الولايات المتحدة كانت أبرمت في سبتمبر شراكة أمنية مع أستراليا وبريطانيا أدت إلى نسف بيع البحرية الأسترالية 12 غواصة فرنسية تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار في إطار ما وصف بـ"عقد القرن".

فرقاطات اليونان فرنسا اتفاق الفرقاطات الثلاثة وزارة الدفاع اليونانية

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