السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

«البطوطي»: 2022 ستشهد زيادة في التدفقات السياحة الوافدة إلى مصر

سعيد البطوطى
سعيد البطوطى

قال سعيد البطوطي، أستاذ الاقتصاد والتسويق السياحي بجامعة فرانكفورت بألمانيا وعضو المجلس الاقتصادي بمنظمة السياحة العالمية وعضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني للسياحة، إنه يتوقع أن تشهد الحركة السياحية القادمة إلى مصر خلال عام 2022، انتعاشا بكافة الأسواق السياحية المصدرة للسياحة لمصر، متوقعًا أن يشهد الربع الأخير من عام 2022  تعافي كامل للحركة السياحية الدولية إلى مصر.

وأضاف «البطوطي» فى تصريحات لـ«الدستور»، أن السوق الألماني والروسي سيشهدا زيادة في التدفقات السياحية الوافدة إلى مصر خلال العام الجديد، حيث أعلنت شركة الطيران العارض الألمانية TUIfly  عن تكثيف من رحلاتها خلال موسم شتاء 2022-2023 إلى جزر الكناري مصر بأكثر من مليون مقعد من خمسة مطارات ألمانية هي فرانكفورت ودوسلدورف وهانوفر وميونيخ وشتوتجارت.

وتابع: «كما أن منظمي الرحلات الأجنبية أعلنوا عن زيادة رحلاتهم الى بداية من موسم الشتاء الحالي، وقد أعلن منظم الرحلات الألماني المتخصص في السياحة النهرية 1A Vista Reisen يستأنف الرحلات النيلية الطويلة من القاهرة حتى أسوان والعكس، اعتبارًا من 17 فبراير القادم، وسوف تشمل الرحلات زيارة معالم القاهرة ثم مصر الوسطى في المنيا وأسيوط وزيارة معبد أبيدوس في سوهاج ومعبد دندرة في قنا وزيارات الأقصر وإسنا وإدفو وكوم أمبو وأسوان وأبو سمبل».

يذكر أن مصر استانفت الحركة السياحة الوافدة إليها في يوليو 2020، بعد غلق دام نحو أربع أشهر بسبب تداعيات كورونا، وبدأت عودة الأسواق الأوروبية إلى مصر منهم، السوق الأوكراني والتشيكي والبولندي وبيلاروسيا، وفي أغسطس الماضي استانفت الرحلات الروسية بعد توقف دام أكثر من 6 سنوات على مطاري شرم الشيخ والغردقة وتشهد حاليًا المقاصد المصرية تدفقات من ألمانيا وأنجلترا وإيطاليا وروسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وغيرها من الدول الإوربية.

منظمة السياحة العالمية الحركة السياحية الاسواق السياحية السوق الالمانى الطيران العارض

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